Prometna napoved do 21. 8.

Ljubljana, 18. avgusta - Do konca tedna se pričakuje upočasnjen promet proti mestnim središčem in na obvoznicah, konec tedna pa bo močno povečan promet od Avstrije proti Hrvaški, so sporočili iz Prometno-informacijskega centra za državne ceste.

Pričakovati je zastoje pred predorom Karavanke in Šentilj proti Avstriji. Če bodo daljši zastoji, je možnost tudi zapiranja predorov Šentvid in Karavanke. Konec tedna bodo bolj obremenjene tudi ceste v okoliških krajih omenjenih odsekov.

V soboto je na Hrvaškem praznik, v nedeljo pa konec počitnic v delu Švice in Nizozemske, zato bo tudi visoka gostota prometa od Hrvaške proti Avstriji, predvsem v soboto popoldan oz. postopoma vse do ponedeljka. Pričakovati je tudi bolj polna počivališča ter čakalne dobe na bencinskih servisih in mejnih prehodih.

Voznike pozivajo, da so strpni, spremljajo prometne informacije ter potujejo po manj obremenjenih poteh.

Na ljubljanski obvoznici med Zadobrovo in Tomačevim potekajo dela v več fazah.

Na gorenjski avtocesti bo do vključno 31. avgusta postavljena delna zapora na priključku Vodice, pas je zožen v obe smeri.

Na štajerski avtocesti na odseku Pesnica - Dragučova v obeh smereh promet poteka po dveh zoženih pasovih.

Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru bo v nedeljo med 14. in 21. uro promet potekal po voznem in prehitevalnem pasu, hitrost bo omejena na 80 kilometrov na uro.

V Lescah bo od danes do konca avgusta spremenjen potek prometa na Alpski cesti (Lesce - Bled), in sicer med železniškim prehodom in križiščem.

Na ormoški vzhodni obvoznici, na Opekarniški cesti, bo do 20. avgusta do 6. ure zaradi del popolna zapora. Obvoz je možen preko naselja Pušenci, za tovorna v smeri mednarodnega mejnega prehoda preko Ormoža.