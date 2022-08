Občine lahko zbirajo prijave škode zaradi suše v kmetijstvu

Ljubljana, 18. avgusta - Uprava za zaščito in reševanje je na pobudo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije minuli petek sprejela sklep o začetku ocenjevanja škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic letošnje hude suše in ga poslala območnim izpostavam. Občine imajo tako podlago za začetek zbiranja prijav škode in nekatere so postopke že zagnale.