V Kranju se začenja že 19. Jazz Kamp

Kranj, 18. avgusta - Z nastopom pianistov Emila Spanyija iz Madžarske in Davida Gazarova iz Nemčije se bo drevi ob 20.30 na Glavnem trgu v Kranju začel tradicionalni, že 19. Jazz Kamp Kranj. V raznolikem festivalskem programu se bodo do 28. avgusta v Kranju zvrstili nastopi številnih slovenskih in tujih glasbenikov.