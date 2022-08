63-letnica iz okolice Sevnice umrla pri padcu s traktorja

Sevnica, 18. avgusta - Policisti Policijske postaje Sevnica so bili ob 6.50 obveščeni o prometni nesreči na območju Lončarjevega dola. Po prvih ugotovitvah naj bi 63-letna voznica med vožnjo po lokalni cesti izgubila oblast nad traktorjem in zapeljala s ceste. Ob padcu se je tako hudo poškodovala, da je umrla na kraju nesreče, so sporočili s PU Novo mesto.