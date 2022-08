Primož Roglič: Če sem tukaj, sem pripravljen

Ljubljana, 18. avgusta - Primož Roglič se konec tedna podaja v lov na četrto zaporedno zmago na kolesarski dirki po Španiji. Po nesrečnem padcu in poškodbi na dirki po Franciji se pojavlja vprašanje o pripravljenosti slovenskega kolesarskega asa, ki pa odločno poudarja: "Tukaj sem in če sem tukaj, sem pripravljen. Kaj to pomeni, bomo videli v prihodnjih dneh."