Finance o reševanju problemov v Evropi (18. 8.)

Ljubljana, 18. avgusta - Simona Toplak v komentarju Meat, too piše o reševanju problemov v Evropi. Prepoved je v Evropi zadnja leta najbolj priljubljena metoda reševanja problemov. Prepoved je orodje šibkih, nedomiselnih, lenih, paničnih, nazadnjaških ljudi in sistemov ter jemlje voljo do razmisleka, inoviranja, dela, razvoja, individualizma in uspeha, piše avtorica.