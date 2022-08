Ljubljana, 18. avgusta - Igralec Radko Polič - Rac praznuje 80 let. Zaigral je v več kot 100 gledaliških predstavah in prav toliko filmih in radijskih igrah in se uveljavil kot karizmatičen igralec z izjemnim občutkom za oblikovanje večkrat protislovne človeške usode. Režiser Dušan Jovanović ga je nekoč označil za enega največjih slovenskih živečih igralcev.