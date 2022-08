Cene nafte blizu izhodišč

Singapur, 18. avgusta - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju rahlo okrepile, a ostale blizu izhodiščnih vrednosti. Zaskrbljenost naftnega trga zaradi prevelike ponudbe in premajhnega povpraševanja je v zadnjem času nekoliko popustila, k čemur so pripomogli podatki o naftnih zalogah v ZDA, poroča nemška tiskovna agencija dpa.