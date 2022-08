Azijske borze v rdečem

Tokio, 18. avgusta - Azijske borze so se danes obarvale v rdeče in s tem sledile trendom, ki jih je v sredo zastavil ameriški Wall Street. Padci so sledili objavi zapisnika ameriške centralne banke Federal Reserve, iz katerega je razvidno, da nameravajo pristojni v boju proti inflaciji še naprej dvigovati obrestne mere, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.