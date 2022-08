Thiemu in Venus Willams posebni povabili za OP ZDA

New York, 18. avgusta - Nekdanja zmagovalca teniškega odprtega prvenstva ZDA Dominic Thiem in Venus Williams sta med prejemniki posebnih povabil za nastop na letošnjem grand slamu v New Yorku. Avstrijec, ki je turnir osvojil leta 2020, je dobitnik enega od osmih wild cardov za zadnji veliki slam sezone, ki se bo začel 29. avgusta, so sporočili prireditelji.