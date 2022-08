Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (17. 8.)

Ljubljana, 17. avgusta - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o požaru v okolici Debnega vrha v Ljubljani in o daljših zastojih, ki so pred predorom Karavanke nastali zaradi gorečega vozila. Prav tako so poročale o tem, da je Bruselj začasno zamrznil odločanje o Molovem prevzemu OMV Slovenija in gospodarski rasti Slovenije.