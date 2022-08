Promet skozi predor Karavanke spet brez zastojev

Jesenice, 17. avgusta - Pred predorom Karavanke ni več zastojev in je odprt v obe smeri. Po podatkih spletne strani prometnoinformacijskega centra, je potovalni čas iz Ljubljane do Karavank ocenjen na približno 35 minut. Zaradi gorečega vozila na avstrijski strani je bil karavanški predor danes dobro uro zaprt v obe smeri, zaradi česar so nastali daljši zastoji.