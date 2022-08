Primorske novice o lokalnih volitvah (18. 8.)

Koper, 17. avgusta - Jana Krebelj v komentarju Ni vseeno, kdo so župani in svetniki piše o prihajajočih lokalnih volitvah, ki so v poplavi najav kandidatur za predsednika republike medijsko skoraj povsem prezrte. Ker so zadnje v seriji letošnjih volitev, bo volivcem zmanjkalo energije, da bi se odpravili nanje, čeprav prav te najbolj neposredno vplivajo na naš vsakdan.