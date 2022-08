Policisti prosijo za pomoč pri razjasnitvi nesreče na Cankarjevi cesti v Mekinjah

Kamnik, 17. avgusta - Na Cankarjevi cesti v Mekinjah je v ponedeljek nekaj pred 21. uro prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in mladoletna kolesarka. Voznik naj bi zapeljal na nasprotni pas in trčil v kolesarko, ji ponudil pomoč, nato pa s kraja odpeljal. Policisti PU Ljubljana zato prosijo za pomoč pri razjasnitvi nesreče.