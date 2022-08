Požar na Hrvaškem, ki ga je z žerjavico zakrivil malomarni moški, pod nadzorom

Šibenik, 17. avgusta - Požar, ki je v torek izbruhnil v naselju Vrpolje na Hrvaškem je pod nadzorom, je danes popoldne sporočila Hrvaška gasilska zveza in dodala, da gašenje še vedno poteka. Policija je medtem zaključila kriminalistično preiskavo in pridržala 36-letnika, ki naj bi za svojo hišo pustil žerjavico in s tem sprožil požar.