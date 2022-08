Na bencinskem servisu na podravski avtocesti v zavojih našli neznano snov

Podlehnik, 17. avgusta - Policisti so bili nekaj pred 14. uro obveščeni o najdbi neznane praškaste snovi v zavojih v smeteh ob bencinskem servisu na podravski avtocesti na območju Podlehnika. Na kraju so posredovali policisti in gasilci. Zavarovana je okolica najdbe, na kraj je bil napoten tudi mobilni ekološki laboratorij, so sporočili s Policijske uprave Maribor.