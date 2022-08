Znane bodo usmeritve posvetovalne skupine glede obvladovanja epidemije covida-19 v jesensko-zimskem času

Ljubljana, 18. avgusta - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) bodo popoldne predstavili strokovna izhodišča in usmeritve za pripravljenost in odzivanje na epidemijo covida-19 v jesensko-zimskem času. Usmeritve je pripravila posvetovalna skupina za spremljanje koronavirusa, ki jo vodi epidemiolog Mario Fafangel, so sporočili z NIJZ.