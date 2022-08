Z obnovo mariborske Dvorane Tabor izboljšali pogoje za športnike

Maribor, 18. avgusta - V Mariboru so zaključili zaenkrat načrtovano obnovo Dvorane Tabor, s katero so predvsem izboljšali pogoje za športnike. Med drugim so posodobili in razširili garderobe, prenovili sanitarije in zgradili povezovalne hodnike na zunanji strani objekta. Slovesno bodo prenovljeno dvorano odprli v petek z odbojkarskim turnirjem.