Pred predorom Karavanke več kot 11 kilometrski zastoj

Jesenice, 17. avgusta - Zastoj pred predorom Karavanke je trenutno daljši od 11 kilometrov, kolona vozil sega do Vrbe, so sporočili s PU Kranj. Za lokalni promet svetujejo izvoz Radovljica, za tiste, ki so namenjeni v Avstrijo, pa pot preko Ljubelja. Na prometnoinformcijskem centru potovalni čas iz Ljubljane do Karavank ocenjujejo na približno uro in 50 minut.