Pogrešano 81-letnico iz Sežane našli mrtvo

Sežana, 17. avgusta - V današnjem nadaljevanju iskalne akcije 81-letne oskrbovanke bližnjega doma upokojencev so pogrešano našli v okolici Sežane. Zdravnik je na kraju potrdil smrt in odredil sanitarno obdukcijo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper, ki je preklicala iskanje. Zahvaljujejo se vsem, ki so pomagali pri iskanju.