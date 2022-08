Izrael in Turčija v celoti obnavljata diplomatske odnose

Ankara/Tel Aviv, 17. avgusta - Izrael in Turčija bosta po letih napetih odnosov ponovno v celoti vzpostavili diplomatske odnose, je danes izjavil izraelski premier Jair Lapid in ta diplomatski preboj označil za pomembno pridobitev za stabilnost v regiji. Turške oblasti so dodale, da obnovitev odnosov ne pomeni, da bodo opustile svojo podporo Palestincem.