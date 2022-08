Od septembra enotna elektronska prijava nezgod in poškodb pri delu

Ljubljana, 17. avgusta - S 1. septembrom bo za prijavo nezgod in poškodb pri delu na inšpektorat za delo ter ZZZS vzpostavljen elektronski postopek na portalu Spot, dosedanji papirnati obrazec pa bo v večini primerov ukinjen. Enoten elektronski postopek, ki bo v celoti digitaliziran, delodajalcem prinaša poenostavitev in razbremenitve, so sporočili z ministrstva za delo.