Predor Karavanke ponovno odprt, ostaja večkilometrski zastoj

Jesenice, 17. avgusta - Predor Karavanke je ponovno odprt v obe smeri, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj. Zastoj ostaja v smeri proti Avstriji, trenutno je dolg okoli osem kilometrov, obvešča spletna stran prometnoinformacijskega centra. Potovalni čas iz Ljubljane do Karavank ocenjujejo na približno uro in pol.