Mohammad iz Afganistana bi boksal za Slovenijo

piše Andreja Seršen Dobaj

Maribor, 3. septembra - Začeti znova na tujem, potem ko si bil prisiljen zapustiti domovino, ni lahko. Afganistanec Mohammad Dawood Rezai, ki se je zatekel v Slovenijo, je tu našel varnost in posebno uteho v boksu. Poleg šolanja in dela pridno trenira, saj bi rad nastopil tudi na olimpijskih igrah. In kot pravi, bi tam rad zastopal Slovenijo.