Železniška postaja Grosuplje dobila novo podobo

Grosuplje, 17. avgusta - V Grosupljem so zaključili s celovito prenovo in nadgradnjo tamkajšnje železniške postaje. Posamezne perone povezuje podhod, nova je tudi podoba železniškega poslopja. Celotna obnova in nadgradnja je stala nekaj več kot 24 milijonov evrov, od česar je levji delež sredstev prispevalo ministrstvo za infrastrukturo.