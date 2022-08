Hrvaška pri nadzoru avtobusov odkrila kršitve pri 19 prevoznikih, tudi slovenskem

Zagreb, 17. avgusta - Hrvaški policisti so v minulih dneh z namenom preprečevanja nesreč izvedli povečan nadzor voznikov avtobusov na mejnih prehodih Obrežje, Gruškovje in Goričan. Kršitve so ugotovili pri 19 prevoznikih iz 12 držav, tudi iz Slovenije. V veliki meri je šlo za neupoštevanje predpisov o dnevnem počitku. Izdali so za 130.000 kun (17.317 evrov) kazni.