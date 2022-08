Murska Sobota, 17. avgusta - Voznica avtomobila je v torek zvečer v naselju Tešanovci v občini Moravske Toplice zaradi nepravilnega prehitevanja in vožnje pod vplivom alkohola trčila v voznika invalidskega vozička na motorni pogon. Invalidski voziček se prevrnil, hudo poškodovanega voznika pa so morali odpeljati v bolnišnico, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.