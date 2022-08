Na portoroškem turnirju tudi zmagovalki grand slamov

Portorož, 17. avgusta - Letošnji teniški turnir WTA 250 v Portorožu, ki bo med 11. in 18. septembrom, bo gostil kar nekaj zvenečih imen. Kot so sporočili s tenisa Slovenije, bosta glavni igralki Kazahstanka Jelena Ribakina in Čehinja Barbora Krejčikova. Najvišje postavljena pa je Brazilka Beatriz Haddad Maia.