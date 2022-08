V izgubljeni denarnici našli ponarejene bankovce, lastniku grozi zaporna kazen

Velenje, 17. avgusta - Velenjski policisti so v denarnici, ki jo je našel občan in prinesel na policijsko postajo, našli več ponarejenih bankovcev v vrednosti 1200 evrov. Z odredbo sodišča so policisti lastnika obiskali na domu in v preiskavi našli še več ponarejenih bankovcev. Osumljenega Velenjčana bodo kazensko ovadili, grozi mu zaporna kazen, so sporočili s policije.