Vročinski val na Kitajskem vodil v zvišanje cen jajc

Peking, 17. avgusta - Zaradi visokih temperatur na vzhodu Kitajske so se v več provincah krepko dvignile cene jajc. V mestu Hefei v provinci Anhui so se po podatkih lokalnih medijev cene dvignile za približno 30 odstotkov, podobno je tudi v mestih Hangzhou in Haian, poroča francoska tiskovna agencija AFP.