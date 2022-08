Vreme: Sončno

Ljubljana, 17. avgusta - Danes in v četrtek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodnik. V četrtek proti večeru bodo na zahodu začele nastajati nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek dopoldne bo pretežno jasno, popoldne bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti in proti večeru bodo na zahodu začele nastajati prve nevihte. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 28 do 35 stopinj Celzija.

Opozorilo: Predvsem na Primorskem je velika požarna ogroženost v naravi.

Obeti: V noči na petek se bodo plohe in nevihte pojavljale v večjem delu države. V petek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Vročina bo popustila. V soboto dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo v hribovitih krajih zahodne Slovenije ter na severu nastale posamezne plohe ali nevihte.

Vremenska slika: Nad Alpami in srednjo Evropo je šibko območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje od zahoda doteka razmeroma suh in spet vse toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, popoldanske nevihte bodo malo verjetne. V četrtek bo pretežno jasno, popoldne bodo v sosednji pokrajinah Italije in na zahodu avstrijske Koroške nevihte.

Biovreme: V sredo in v četrtek dopoldne bo vpliv vremena na počutje ugoden, sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev. V četrtek popoldne se bo pojavila zmerna obremenitev, ki se bo zvečer in v noči na petek stopnjevala. Zvečer in v noči na petek bo obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutje, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, potrtostjo in utrujenostjo.