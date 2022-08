V Kočevju spremenili načrte glede zaprtja mestnega središča za promet

Kočevje, 17. avgusta - V Kočevju so načrtovali, da bodo od 22. septembra del mestnega središča zaprli za promet, a so zdaj načrte spremenili. Tako bodo 24. septembra začeli s faznim omejevanjem prometa oz. uvedbo enosmerne ceste v smeri vožnje od juga proti severu, so sporočili z občine.