Hrastniška obrtno-industrijska cona dobiva podobo

Hrastnik, 20. avgusta - Nastajajoča hrastniška obrtno-industrijska cona, kjer bosta po zaključku del dejavnosti širili Steklarna Hrastnik in Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik, dobiva prva pilotno steno in plato. Ureditev cone bo stala 4,5 milijona evrov, EU in država pa projekt sofinancirata v višini 3,3 milijona evrov. Gradnja bo predvidoma zaključena konec 2023.