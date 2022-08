Nemški vojaki po desetih letih znova v BiH, Rusi Nato obtožujejo načrtovanja okupacije države

Sarajevo, 17. avgusta - V BiH so v torek po desetih letih znova prispeli nemški vojaki, ki bodo delovali v okviru mirovne misije EU v BiH (Eufor). Tudi v tej luči je rusko veleposlaništvo v Bosni in Hercegovini obtožilo Nato, da načrtuje okupacijo te države. Zunanja ministrica BiH Bisera Turković je njihove obtožbe obsodila in poudarila, da Nato ni nikakršen okupator.