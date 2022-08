Necenzurirano: Bruselj začasno zamrznil odločanje o Molovem prevzemu OMV Slovenija

Ljubljana, 17. avgusta - Evropska komisija je po poročanju portala Necenzurirano do nadaljnjega zamrznila poglobljeno preiskavo Molovega prevzema mreže bencinskih servisov OMV Slovenija. To so v Bruslju storili potem, ko od madžarskega Mola v določenem roku niso prejeli zahtevanih informacij. S preiskavo bodo nadaljevali po prejemu zahtevane dokumentacije.