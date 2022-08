Umrl Wolfgang Petersen, režiser filmov Podmornica in Vihar vseh viharjev

Berlin, 16. avgusta - Umrl je nemški režiser Wolfgang Petersen, režiser filmov Podmornica (Das Boot), Ugrabitev (Air Force One) in Vihar vseh viharjev (The Perfect Storm), poroča nemška tiskovna agencija dpa. Star je bil 81 let, umrl pa je v petek v Los Angelesu za posledicami raka na slinavki, je za dpa sporočil njegov pomočnik.