New York, 16. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Vlagatelji so bili namreč veseli dobrih poslovnih rezultatov maloprodajnih podjetij, a hkrati bili razočarani nad podatki o stanju na stanovanjskem trgu, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.