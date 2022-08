Ljubljana, 16. avgusta - Promet na slovenskih cestah se je po zastojih na mejnih prehodih, ki so nastali zaradi podaljšanega konca tedna, zdaj sprostil. Za vstop je treba čakati le še na mejnem prehodu Gruškovje, in sicer do ene ure za osebna vozila, za tovorna vozila pa eno uro in pol, je zapisano na spletni strani prometno-informacijskega centra.