V turškem letalskem napadu v Siriji ubitih enajst oseb

Damask, 16. avgusta - V napadu turških letal na postojanko sirskih vladnih sil v bližini turške meje je bilo danes ubitih enajst oseb, poroča Sirski observatorij za človekove pravice. Napad je sledil nočnim spopadom med Ankaro in kurdskimi borci, ki sicer nadzorujejo to območje. Trenutno ni jasno, ali so bile žrtve iz vrst vladnih ali kurdskih sil.