Golob: Dobri gospodarski obeti z vidika priprave rebalansa olajševalna okoliščina

Murska Sobota, 16. avgusta - Premier Robert Golob je robustno, 8,2-odstotno gospodarsko rast v drugem četrtletju označil za pričakovano, a opozoril na predvideno ohlajanje konec leta. "Zaenkrat so obeti dobri in z vidika priprave rebalansa je to olajševalna okoliščina, ki jo bo vlada uporabila, da bo lajšala tegobe prebivalstva v prihajajoči zimi," je dejal.