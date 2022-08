Vreme: Jasno, v sredo vroče

Ljubljana, 16. avgusta - Ponoči in v sredo bo precej jasno in v sredo tudi čez dan vroče. Pihal bo jugozahodni veter, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zvečer in ponoči bo precej jasno, predvsem na Primorskem pa ponekod občasno zmerno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, ob morju okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija.

Opozorilo: Predvsem na Primorskem je velika požarna ogroženost v naravi.

Obeti: V četrtek bo sončno in še bolj vroče, pihal bo jugozahodni veter. Zvečer bodo na zahodu začele nastajati nevihte, ki se bodo v noči na petek pojavljale v večjem delu države. V petek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Vročina bo popustila.

Vremenska slika: Vzdolž evropske atlantske obale se zadržuje frontalni val z več ciklonskimi jedri. Nad našimi kraji se v topli zračni masi prehodno krepi šibko območje visokega zračnega tlaka.

Napoved za sosednje pokrajine: V sredo bo pretežno jasno, popoldanske nevihte bodo malo verjetne.