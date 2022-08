Dvorec Rakičan z obnovljeno zunanjo podobo

Murska Sobota, 16. avgusta - Na dvorcu Raziskovalno izobraževalnega središča (RIS) Rakičan pri Murski Soboti so odprli obnovljeni del fasade vzhodnega in severnega trakta dvorca. Ureditev je stala dobrih 90.500 evrov in je del projekta Začuti utrip območja LAS Goričko, skupaj vrednega 360.000 evrov.