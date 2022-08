Ljubljanska borza: Indeks malenkost nad izhodiščem

Ljubljana, 16. avgusta - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi pridobil 0,04 odstotka in se ustavil pri 1173,39 točke. V prvi kotaciji so največjo rast zabeležile delnice NLB, najprometnejše pa so bile delnice Zavarovalnice Triglav. Vlagatelji so sicer danes opravili za 1,37 milijona evrov poslov.