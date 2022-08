V Radencih nov medgeneracijski poligon za preživljanje prostega časa

Radenci, 16. avgusta - Ob športnem centru Ivanke Serec v Radencih so zgradili medgeneracijski poligon za preživljanje prostega časa. Vsebuje fitnes na prostem, tri polja motorik parka in dve odbojkarski igrišči. Skupna vrednost projekta je znašala dobrih 88 tisoč evrov, so sporočili z Občine Radenci.