Na srednjih šolah se je začel jesenski rok dopolnilnih in popravnih izpitov

Ljubljana, 16. avgusta - V skladu s šolskim koledarjem se je na 142 srednjih šolah začel jesenski rok dopolnilnih in popravnih izpitov. Ti v večini šol predvidoma trajajo tri dni, lahko pa tudi več, je za STA povedala predsednica društva ravnateljev in zveze srednjih šol Nives Počkar. V četrtek se začnejo še predmetni in popravni izpiti v osnovnem šolstvu.