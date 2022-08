Bencin in dizel zunaj avtocest nekoliko cenejša

Ljubljana, 17. avgusta - Regulirane cene bencina in dizla zunaj avtocest so se opolnoči spet znižale. Za liter 95-oktanskega bencina je treba po novem odšteti 1,490 evra, kar je 4,4 centa manj kot doslej. Liter dizla pa stane 1,641 evra, s čimer se je glede na predhodno 14-dnevno obdobje pocenil za 3,5 centa. Cene bodo veljale do 29. avgusta.