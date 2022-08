Na Poljskem iz rek odstranili že skoraj sto ton mrtvih rib

Varšava/Berlin, 16. avgusta - Teden dni po odkritju pogina rib v reki Odri in reki Ner, so poljski gasilci iz vode doslej odstranili že skoraj sto ton mrtvih rib. Poljske in nemške oblasti še naprej iščejo vzrok okoljske nesreče, prvi rezultati preiskav kažejo na to, da ribe niso vsebovale visokih vrednosti težkih kovin.