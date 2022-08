Gasilska zveza Cerknica po nesporazumu s predstavniki Notranjskega regijskega parka v nov operativni program

Cerknica, 16. avgusta - Predstavniki gasilcev, civilne zaščite in Notranjskega regijskega parka naj bi zgladili zaplet, do katerega je prišlo v začetku poletja in se dogovorili o prihodnjem sodelovanju. Gasilska zveza Cerknica bo pripravila nov operativni program gasilske službe, v katerega bodo vključili posebnosti posredovanja na območju Notranjskega regijskega parka.