WHO poziva javnost k pomoči pri preimenovanju opičjih koz

Ženeva, 16. avgusta - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes pozvala javnost k pomoči pri iskanju novega poimenovanja opičjih koz, ki bo manj stigmatizirajoč do primatov, pri katerih so bolezen leta 1958 prvotno odkrili. Nedavno so namreč v Braziliji poročali o primerih napadov na opice iz strahu pred okužbo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.