V Prekmurju nastaja govoreča knjiga Prekmurščina, kinč predragi

Murska Sobota, 16. avgusta - Govoreča knjiga Prekmurščina, kinč predragi bo živa kulturna dediščina, ki bo v zvoku in pisavi ponazarjala, kako so Prekmurci odvisni od svojega prekmurskega jezika, ki jih določa kot neko skupnost. Projekt so danes, pred obletnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, napovedali v Prekmurskem društvu generala Maistra Murska Sobota.